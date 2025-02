Un nuovo rinforzo in attacco per il Lille. La compagine francese, infatti, ha chiuso l’affare in entrata per Chuba Akpom dall’Ajax. A comunicarlo è stato il club francese tramite un posto su Instagram e sul sito: “Il versatile attaccante inglese, Chuba Akpom, dell’Ajax Amsterdam, si unisce ufficialmente al LOSC in prestito (con opzione di acquisto) fino alla fine della stagione 24-25. Benvenuto Chuba”.

FOTO: Instagram Akpom