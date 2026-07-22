Ufficiale: Akor Adams al Venezia

22/07/2026 | 21:27:34

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams.

Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Jamba Academy, l’attaccante nigeriano ha esordito tra i professionisti nel 2018 con il Sogndal IL, in Norvegia, dove ha collezionato 56 presenze realizzando 16 gol e 6 assist. Nella stagione 2021/22 si trasferisce al Lillestrøm SK, con cui totalizza 50 presenze condite da 28 gol e 7 assist, oltre a una presenza nelle qualificazioni di UEFA Europa Conference League e 2 reti in una partita con la seconda squadra.

Nell’estate 2023 approda in Francia al Montpellier HSC, dove registra 13 gol e 5 assist in 49 presenze. Nel gennaio 2025 passa al Siviglia FC, club con il quale chiude la sua esperienza con 10 gol e 4 assist in 37 partite complessive.

Con la nazionale nigeriana ha collezionato 2 presenze con l’Under 20 e 15 presenze con la nazionale maggiore, con 6 reti all’attivo.

Benvenuto in arancioneroverde, Akor.

Foto: sito Venezia