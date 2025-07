Ufficiale: Akinsanmiro è un nuovo giocatore del Pisa. Arriva in prestito dall’Inter

22/07/2025 | 15:06:19

Ebenezer Akinsanmiro è un nuovo calciatore del Pisa. Ecco il comunicato dei toscani: Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società FC Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ebenezer Akinsanmiro, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori. Centrocampista, classe 2004, Akinsanmiro ha iniziato la sua carriera calcistica in Nigeria con il Remo Stars approndando in Italia, nel gennaio del 2023, con l’Inter che dopo averlo osservato in Primavera decide di farlo debuttare l’anno successivo in Serie A. In questa stagione il passaggio in prestito alla Sampdoria, squadra con cui ha collezionato 35 presenze (1 gol, 1 assist). Adesso l’esperienza sotto la Torre Pendente; a lui rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia Nerazzurra.

Foto: insta pisa