Ufficializzato lo scambio tra Juventus e Marsiglia, che porta Marley Akè a Torino, e Franco Tongya in Francia. Dopo aver concluso le visite mediche al J Medical, il contratto dell’esterno d’attacco francese classe 2001 è stato depositato in Lega. Scambio a titolo definitivo per i due calciatori. Aké sarà aggregato alla formazione Under 23.

Foto: Instagram personale