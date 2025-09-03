Ufficiale: Akcicek è un nuovo giocatore dell’Al Hilal

03/09/2025 | 09:30:17

Simone Inzaghi ha in lungo e largo inseguito un difensore per puntellare una rosa già di per se competitiva. Dopo i tentativi con gli italiani Comuzzo e Acerbi, la strategia dell’allenatore e del suo club, l’Al Hilal, ha virato verso un profilo giovane e di prospetto: la squadra araba ha acquistato Yusuf Akcicek, classe 2006. Questo il comunicato del club arabo: “Akçiçek, 19 anni, è uno dei difensori più in vista del campionato turco. Ha giocato nelle giovanili del Galatasaray prima di trasferirsi al Fenerbahçe, crescendo nelle giovanili fino al suo esordio in prima squadra. A livello internazionale, Akçiçek ha militato in diverse categorie con la sua nazionale, rappresentando la Turchia a livello Under 17, Under 18 e Under 19, oltre ad aver collezionato due presenze con la nazionale maggiore. Si prevede che Akçiçek si unisca alla squadra dopo aver completato il suo impegno internazionale con la nazionale maggiore”.

foto instagram al hilal