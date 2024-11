Ufficiale: Ajax, van ‘t Schip lascia la gestione tecnica del club

L’Ajax e John van ‘t Schip hanno concordato di comune accordo di terminare il loro rapporto di lavoro. Van ‘t Schip è entrato a far parte dell’Ajax il 30 ottobre 2023, come capo allenatore ad interim, firmando un contratto fino al 30 giugno 2025. All’epoca, il club e l’allenatore avevano concordato che avrebbe completato quella stagione calcistica come capo allenatore, dopodiché sarebbe passato a un ruolo nella gestione tecnica a partire dal 1° luglio 2024.

Queste le parole del direttore tecnico Alex Kroes che prova a spiegare cosa non ha funzionato: “John è subentrato la scorsa stagione come allenatore in circostanze molto difficili, il che ci ha aiutato immensamente e per questo siamo incredibilmente grati. Sfortunatamente, il suo ruolo questa stagione non si è sviluppato nel modo in cui entrambe le parti avevano previsto. Ne abbiamo parlato apertamente e abbiamo concordato che sembra meglio separarci. Ci stiamo separando in buoni rapporti. John rimane un vero Ajacied e sarà sempre il benvenuto nel club. Gli auguro ogni successo per il futuro”.

Foto: logo Ajax