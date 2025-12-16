Ufficiale: Ajax, Tomiyasu si lega al club fino al termine della stagione

16/12/2025 | 17:34:34

L’Ajax ha annunciato l’ingaggio fino al termine della stagione del difensore giapponese Takehiro Tomiyasu.

Questo il comunicato del club:

“L’Ajax ha raggiunto un accordo con Takehiro Tomiyasu per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il difensore, ora free agent, ha firmato martedì un contratto di mezza stagione, valido fino al 30 giugno 2026.

Tomiyasu è nato il 5 novembre 1998 a Fukuoka, in Giappone. All’età di diciannove anni, si è trasferito in Europa, dopo essersi unito alla squadra belga del Sint-Truidense VV. Un anno e mezzo dopo, il nazionale giapponese è passato alla Serie A italiana, dove ha giocato per il Bologna FC. Nel 2021, si è trasferito in Inghilterra, con l’Arsenal che lo ha ingaggiato dal club italiano. La sua ultima apparizione ufficiale con la squadra inglese risale al 5 ottobre 2024, dopo che un infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi.

Il Direttore Sportivo Marijn Beuker: “Takehiro ha dimostrato di essere un difensore eccellente con una vasta esperienza in diversi campionati di alto livello. È un difensore intelligente e ambidestro. Insieme al reparto scouting e allo staff tecnico, abbiamo esaminato molti suoi filmati nelle ultime settimane e tutti sono entusiasti. Anche la sua storia di infortuni è stata un fattore importante da considerare. Fin dall’inizio, ha lavorato duramente per il suo recupero, lo staff medico lo ha valutato attentamente e, una volta finalizzato il suo permesso di lavoro, potrà immediatamente unirsi agli allenamenti di gruppo”.

“Sebbene debba ancora ritrovare la lucidità necessaria per la partita, crediamo che, data la sua esperienza, la imparerà quasi subito. Anche dal punto di vista contrattuale, abbiamo trovato un buon modo per avviare una collaborazione. Nel complesso, ci aspettiamo che con Takehiro abbiamo ingaggiato un giocatore che possa apportare maggiore equilibrio alla nostra squadra relativamente giovane, ma di grande talento, nel breve termine”.

Foto: sito Ajax