Ufficiale: Ajax, il tecnico Farioli lascia. Il comunicato

19/05/2025 | 11:35:27

Francesco Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione, come si legge da comunicato. L’allenatore italiano ha informato nelle scorse ore il consiglio di amministrazione del club della sua decisione.

Questa la nota: “Farioli (nato il 10 aprile 1989 a Barga, Italia) è arrivato all’Ajax dall’OGC Nizza un anno fa, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Oltre a Farioli, anche gli allenatori in seconda Daniele Cavalletto e Felipe Sanchez Mateos, così come il preparatore dei portieri Jarkko Tuomisto, lasceranno lo staff tecnico”. Il direttore tecnico Alex Kroes ha dichiarato: “Trovo questo incredibilmente deludente. Francesco e il suo staff ci sono stati di grande aiuto. È stata una stagione intensa, ricca di momenti memorabili, e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Francesco ha anche svolto un ruolo chiave nel rafforzare la cultura del lavoro all’Ajax, cosa di cui siamo estremamente grati. La sessione di calciomercato si preannunciava impegnativa, ora lo è diventata ancora di più. Sta a noi garantire che un nuovo e forte staff tecnico sia al suo posto quando inizierà il precampionato il 26 giugno”.

Foto: Instagram Farioli