Ufficiale: Ajax, confermato Heitinga in panchina

L’Ajax ha confermato John Heitinga in panchina almeno fino al termine della stagione. L’ex difensore olandese ha sostituito Alfred Schreuder sulla panchina dei lancieri. L’esordio del trentanovenne, ex difensore, è stato positivo: vittoria per 1-4 sul campo dell’Excelsior. Il comunicato ufficiale: “L’Ajax e John Heitinga hanno concordato che il 39enne, ex calciatore, resta come allenatore dell’Ajax 1 per il resto della stagione”.

Foto: sito ufficiale Ajax