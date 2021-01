Ufficiale: Ajax, acquistato Haller dall’Eintracht Francoforte

L’Ajax ha ufficializzato l’acquisto di Sébastien Haller. L’attaccante franco-ivoriano arriva a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte per un costo del cartellino pari a 22,5 milioni. Contratto fino al 30 giugno 2025 per l’attaccante. Si tratta di un ritorno in Eredivisie per lui, vista l’esperienza all’Utrecht, dove era allenato da Erik ten Hag, attuale trainer dei lancieri.

Foto: Logo Ajax