Ufficiale: Aina rinnova con il Nottingham Forest fino al 2025

Ola Aina , ex giocatore del Torino, rinnova con il Nottingham Forest. Come fa sapere il sito ufficiale del club inglese, il Forest ha annunciato di aver esercitato la clausola presente nel contratto del giocatore per prolungare l’intesa di un anno dell’ex Torino

“Sono stato davvero felice del tempo trascorso qui al Forest, i tifosi sono stati fantastici. Non vedo davvero l’ora di vedere cosa riserva il futuro”, le parole del giocatore dopo l’annuncio del rinnovo.

Foto: twitter Nottingham Forest