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Ufficiale: Ahanor in prestito al Crystal Palace

01/09/2026 | 14:28:00

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Dopo l’ufficialità del passaggio al Chelsea, arriva il comunicato del passaggio di Honest Ahanor al Crystal Palace, in prestito.
Il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a Crystal Palace FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Honest Ahanor.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro augurano a Honest le migliori fortune per questa nuova esperienza professionale”.

Foto: X Crystal Palace