Ufficiale: Ahanor in prestito al Crystal Palace
01/09/2026 | 14:28:00
Dopo l’ufficialità del passaggio al Chelsea, arriva il comunicato del passaggio di Honest Ahanor al Crystal Palace, in prestito.
Il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a Crystal Palace FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Honest Ahanor.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro augurano a Honest le migliori fortune per questa nuova esperienza professionale”.
Welcome to Palace
We are delighted to announce the loan signing of talented young defender Honest Ahanor. pic.twitter.com/fDp9tOG4bC
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2026
Foto: X Crystal Palace