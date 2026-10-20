Ufficiale: Aglietti è il nuovo allenatore della Vis Pesaro

20/10/2026 | 19:08:39

Complice un inizio di stagione estremamente difficoltoso, con i soli 4 punti conquistati in 9 partite, la Vis Pesaro, militante nel girone B di Serie C, ha esonerato il tecnico Andrea Gennari e ha comunicato di aver affidato l’incarico all’esperto Alfredo Aglietti.

Il comunicato: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver affidato ad Alfredo Aglietti la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto annuale fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Tecnico di consolidata esperienza nel panorama calcistico nazionale, Aglietti vanta oltre 400 panchine nel professionismo. Una lunga carriera passata soprattutto in Serie B, categoria nella quale ne ha collezionate più di 300 guidando diverse società: Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Hellas Verona, Chievo Verona, Reggina, Brescia e Lecco. Tra i risultati più prestigiosi spicca la promozione in Serie A conquistata con l’Hellas Verona nella stagione 2018/2019 al termine dei playoff di Serie B, raggiunti in carriera anche con Novara (semifinale, 2013) e Chievo Verona (2021).

La Vis Pesaro punta sulle competenze e sulla caratura del nuovo tecnico per affrontare con determinazione il prosieguo della stagione e raggiungere gli obiettivi sportivi della società, che rivolge ad Alfredo Aglietti il più caloroso benvenuto augurandogli un buon lavoro alla guida della squadra biancorossa”.

Foto: Instagram Vis Pesaro