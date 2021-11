Dick Advocaat si è dimesso da CT dell’Iraq. E’ durata quattro mesi la sua avventura in Asia. L’esperto allenatore olandese infatti ha presentato le proprie dimissioni dopo i deludenti risultati (due sconfitte e quattro pari in sei gare) nelle gare di qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo. Dimissioni che sono state accettate dalla Federcalcio.