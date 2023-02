Ufficiale: Adryan Tavares nuovo centrocampista del Brescia

Il Brescia annuncia l’acquisto del centrocampista brasiliano Adryan Oliveira Tavares. Il ventottenne, classe ’94, ha già avuto un passato in Italia con la maglia del Cagliari nella stagione 2013/2014 (cinque presenze). Il comunicato ufficiale: “Brescia Calcio comunica il tesseramento di Adryan Oliveira Tavares. Il centrocampista di Rio De Janeiro, classe 1994, in passato ha vestito le maglie di Sion, Avai, Kayserispor, Flamengo, Nantes, Leeds United e Cagliari. “Non vedo l’ora di arrivare a Brescia per iniziare questa nuova meravigliosa avventura. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino che ancora una volta mi ha dato fiducia. Sono pronto per dare una mano alla mia nuova squadra”, le prime parole al sito ufficiale del Club”.

Foto: sito ufficiale Brescia