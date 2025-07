Ufficiale: Adorni è un nuovo difensore del Modena

09/07/2025 | 10:57:22

Davide Adorni arriva a Modena a parametro 0. Il comunicato: Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Davide Adorni, che si è legato al club con un contratto biennale. Difensore centrale classe 1992, porta in gialloblù un importante bagaglio di esperienza e solidità maturato in circa 250 presenze in Serie B, con ben 5 playoff consecutivi disputati da protagonista. Nato a Parma il 9 agosto 1992, Adorni cresce calcisticamente nel settore giovanile del club ducale. Dopo le prime esperienze in prestito tra Serie D e Lega Pro, si impone con decisione a Santarcangelo, dove gioca due stagioni da titolare in Serie C e attira l’attenzione di club cadetti.

Foto: insta Modena