La Virtus Francavilla ha reso noto di aver acquisto in prestito Andrea Adorante, classe 2001 dal Parma. Il giovane attaccante può essere subito convocato per la trasferta di Bari. Cresciuto nel Parma, Adorante è passato anche per il vivaio dell’Inter, e quest’anno ha esordito sia in campionato che in Coppa Italia.

foto: sito ufficiale