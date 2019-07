Dopo aver conquistato la promozione in Premier League con l’Aston Villa, Albert Adomah, 31 anni, torna in Premiership tra le fila del Nottingham Forest. L’ala ghanese, che ha trascorso le ultime tre stagioni con la casacca dei villans mettendo a segno 17 reti in 77 presenze, dopo essere stato svincolato dall’Aston Villa ha scelto di ripartire dalla seconda lega inglese.

Foto: Daily Express