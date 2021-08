Ufficiale: Adli firma col Milan, ma resta in prestito al Bordeaux

Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo di Yacine Adli a titolo definitivo. Tuttavia, come anticipato a ora di pranzo da RMC Sport, il centrocampista esterno classe 2000 resterà in prestito al Bordeaux per una stagione. Di seguito l’annuncio del club rossonero.

Foto: Instagram Milan