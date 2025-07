Ufficiale: Adingra è un nuovo calciatore del Sunderland

10/07/2025 | 21:00:48

Simon Adingra è un nuovo calciatore del Sunderland. Di seguito il comunicato: “Simon Adingra è ufficialmente un nuovo Black Cat! L’ala ventitreenne, prelevata dal Brighton & Hove Albion, ha siglato un contratto quinquennale che lo legherà allo Stadium of Light, diventando il sesto rinforzo di questa nuova era nel massimo campionato inglese. Adingra si unisce a un gruppo di nuovi arrivi di grande spessore, dopo gli ingaggi di Enzo Le Fée, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava e Chemsdine Talbi. L’internazionale ivoriano porta in dote l’esperienza maturata nella scorsa stagione con i Seagulls, con cui ha collezionato 33 presenze, di cui ben 29 in Premier League. Adingra aveva iniziato a far parlare di sé nel 2020, quando si trasferì all’FC Nordsjælland, segnando al debutto contro l’FC Copenaghen nell’aprile 2021 e affermandosi come uno dei talenti più brillanti della Danish Superliga nella stagione 2021-22. Ora, l’obiettivo è incantare anche la platea dello Stadium of Light”.

Foto: Instagram Sunderland