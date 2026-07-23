Ufficiale: Adeyemi è un nuovo calciatore del Barcellona

23/07/2026 | 12:57:37

Dopo settimane di trattative, adesso è anche arrivata l’ufficialità: Karim Adeyemi lascia il Borussia Dortmund e vola in Catalogna, alla corte del Barcellona. Affare da 22 milioni più bonus.

Ecco il comunicato del Barça: “L’attaccante nato a Monaco arriva dal Borussia Dortmund e si riunisce con Hansi Flick, che gli ha regalato il debutto con la nazionale tedesca.

FC Barcelona e Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante Karim Adeyemi, che ha firmato un contratto con i catalani fino al 2031.

Versatilità offensiva

Nato a Monaco il 18 gennaio 2002 da padre nigeriano e madre rumena, Adeyemi porta un profilo offensivo entusiasmante e versatile alla rosa del Barça. Nel corso della sua carriera ha dimostrato la sua capacità di giocare sia su entrambe le ali che al centro come centravanti, combinando una velocità fulminante con un potente piede sinistro.

Riincontro con Flick

Queste qualità lo rendono un’altra opzione preziosa per Hansi Flick, che lo conosce bene. Mentre Adeyemi era al Red Bull Salzburg, il suo primo club professionistico dopo essere passato attraverso i ranghi giovanili a Forstenried, Bayern Monaco e SpVgg Unterhaching, l’attuale allenatore del Barça gli ha regalato il debutto nella nazionale tedesca.

Esperienza di alto livello

Era quasi cinque anni fa, e ora i due si sono riuniti in circostanze molto diverse. Nel frattempo, Adeyemi ha trascorso le ultime quattro stagioni al Borussia Dortmund, affermandosi sia in Bundesliga che in Champions League, dove ha collezionato 48 presenze (37 con la squadra tedesca e 11 con il Salisburgo). Due di questi sono arrivati contro il Barça nella competizione della scorsa stagione.

Ambizioso

Ora riunito con Flick, Adeyemi arriva in un club dove può continuare a svilupparsi e migliorare ogni giorno. Si unisce al Barcellona desideroso di dimostrare il suo valore e completamente impegnato ad aiutare la squadra del suo connazionale. Sebbene abbia avuto un ruolo importante durante la campagna di qualificazione della Germania ai Mondiali, non è stato inserito nella rosa per il torneo finale. Dopo un’estate libera per ricaricare le batterie e con tutta la pre-stagione davanti a sé, Adeyemi è ora ufficialmente un Blaugrana”.

Foto: Sito Barcellona