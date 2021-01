Ufficiale: Adekanye passa dal Cadice all’ADO Den Haag

Ancora un prestito per Bobby Adekanye, attaccante di proprietà della Lazio. Il suo arrivo a Cadice ad inizio stagione non sembra aver portato fortuna all’attaccante classe 1999, che come comunicato dal club biancoceleste si sposta in Olanda fino al termine della stagione. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio rende noto il trasferimento in prestito del calciatore Omobolaji Habeeb Adekanye dal Cadiz all’ADO Den Haag fino al termine della stagione”.

Foto: Instagram Ado Den haag