Ufficiale: addio tra Santi Cazorla e l’Al Sadd

L’annuncio sulla pagina ufficiale Twitter dell’ Al Sadd: Santi Cazorla non rinnova e lascia il Qatar. Il 38enne fantasista spagnolo con un passato importante in squadre del calibro di Arsenal e Villarreal nelle ultime 3 stagioni si era concesso un ritiro dorato coi Qatarioti. L’annuncio era atteso sin da gennaio, quando sembra che il suo primissimo club, il Real Oviedo, ha mosso i primi passi per metterlo sotto contratto e farlo chiudere là dove ha cominciato. Si vocifera pure dell’ennesimo ritorno al Villareal, squadra di cui è stato uno dei portabandiera più noti e amati.

Foto: Pagina Facebook Santi Cazorla