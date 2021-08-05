Ufficiale: Adana Demirspor, arriva il portiere Muric dal Manchester City

L’Adana Demirspor ha preso il portiere del Manchester City Arijanet Muric. Il classe ’98 ha giocato al Willem II nella passata stagione e si trasferisce in Turchia fino a giugno 2022 con la formula del prestito.

Ecco l’annuncio:

Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin #Muric! pic.twitter.com/5jbrUryrpM

— Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 5, 2021