Ultimo aggiornamento: giovedi' 05 agosto 2021 23:49

Ufficiale: Adana Demirspor, arriva il portiere Muric dal Manchester City

05.08.2021 | 23:49

L’Adana Demirspor ha preso il portiere del Manchester City Arijanet Muric. Il classe ’98 ha giocato al Willem II nella passata stagione e si trasferisce in Turchia fino a giugno 2022 con la formula del prestito.
Ecco l’annuncio:

 

Foto: Twitter Adana Demirspor