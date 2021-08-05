Ufficiale: Adana Demirspor, arriva il portiere Muric dal Manchester City
05.08.2021 | 23:49
L’Adana Demirspor ha preso il portiere del Manchester City Arijanet Muric. Il classe ’98 ha giocato al Willem II nella passata stagione e si trasferisce in Turchia fino a giugno 2022 con la formula del prestito.
Ecco l’annuncio:
Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin #Muric! pic.twitter.com/5jbrUryrpM
— Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 5, 2021
Foto: Twitter Adana Demirspor