Il Barcellona piazza un colpo. Dal Wolverhampton arriva Adama Traoré, è ufficiale. L’ala spagnola si trasferisce in Spagna (per lui è un ritorno in maglia blaugrana) con la formula del prestito fino alla fine della stagione e con la possibilità di esercitare il riscatto alla fine del prestito.



FOTO: Twitter Barcellona