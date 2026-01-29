Ufficiale: Achille Cauli firma il primo contratto da professionista con il Como

29/01/2026 | 17:23:28

Il Como annuncia che Cauli ha firmato il primo contratto da professionista: “Como 1907 è lieto di comunicare che Achille Cauli ha firmato il suo primo contratto da professionista, un chiaro segnale dell’attenzione riposta dal club sullo sviluppo di giovani talenti italiani tramite il settore giovanile. L’attaccante italiano, nato nel 2010, ha già ricevuto la prima chiamata dalla Nazionale italiana Under 16. Cauli indossa la maglia biancoblù dalla stagione 2024/25 e la sua crescita è stata rapida. Dopo aver disputato la scorsa stagione con l’Under 15, Cauli ha cominciato la stagione 2025/26 con l’Under 16, prima di passare all’Under 17. Da quando è approdato sulle rive del Lago, Cauli ha realizzato 26 gol in 44 partite. “Questo è sicuramente un bel traguardo sia per Achille che per il nostro club. Achille è un attaccante che è già salito dall’Under 16 all’Under 17, mettendo in mostra grande determinazione e impegno. Siamo molto orgogliosi di lui e speriamo che possa continuare la sua scalata nel nostro settore giovanile. Achille è un grande esempio del concetto che se sei forte abbastanza, sei grande abbastanza. Se un giocatore è pronto per giocare ad un livello più alto, non lo terremo nel suo gruppo d’età. Achille ha dimostrato la determinazione necessaria per fare questo salto e noi faremo il possibile per supportare la sua crescita all’interno del nostro settore giovanile”, queste le parole di Osian Roberts, Head of Development del Como 1907. Sul traguardo raggiunto Achille Cauli si è espresso così: “Tutti gli allenatori che ho avuto qui a Como mi hanno fatto capire che senza sacrificio ed impegno non si può andare avanti, sono due requisiti fondamentali. Indossare la maglia del Como per me è sempre un onore, darò sempre il massimo per questa maglia. Lo scorso anno sono arrivato ed ho giocato nell’Under 15, questa stagione ho cominciato con l’Under 16 e ora sono con l’Under 17, giocare contro giocatori più grandi è sempre bello perchè sei obbligato ad adattarti velocemente ed imparare subito cose nuove. Fino a qualche tempo fa non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare così bene ma con l’impegno e il sacrificio puoi veramente migliorare tanto e toglierti tante soddisfazioni. Il mio unico obiettivo è quello di aiutare la squadra quanto più possibile e segnare tanti gol”.

foto x como