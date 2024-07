Ufficiale: Achi lascia il Nantes

Il Nantes ha comunicato sul proprio sito che Mohamed Achi lascia il Nantes per approdare al Rodez Fc. Ecco il comunicato del club: “FC Nantes, Rodez AF e Mohamed Achi hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane centrocampista dalle Canarie (22 anni). Formatosi a La Jonelière, Mohamed Achi ha partecipato a tre partite di Ligue 1 con la prima squadra. L’FC Nantes augura a Mohamed Achi il meglio per il futuro.”

Foto: instagram Nantes