Ufficiale: Abraham nuovo giocatore dell’Aston Villa

27/01/2026 | 19:33:59

Tammy Abraham è un nuovo giocatore dell’Aston Villa, il comunicato degli inglesi: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha conquistato la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e trasformando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. Le sue imprese da realizzatore in quella stagione lo hanno portato a diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 gol in una sola stagione. Dopo aver lasciato il Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l’AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League”.

foto x aston villa