Ufficiale: Abate non è più l’allenatore della Primavera del Milan

Cambia guida tecnica anche il Milan Primavera: Ignazio Abate non è più l’allenatore, è ufficiale. Lo aveva anticipato lui stesso dopo il play off contro la Lazio, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il Milan infatti ha comunicato sui propri social la separazione: “Siamo tristi di vederti andare via, ma entusiasti di vedere cosa ci riserva il futuro! Ciao Mister”.

Foto: twitter Milan