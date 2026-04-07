Ufficiale: Aaron Ramsey si ritira dal calcio. Intraprende la carriera da allenatore

07/04/2026 | 18:52:44

Aaron Ramsey appende gli scarpini al chiodo e dice addio al calcio giocato. A 35 anni e da ex capitano del Galles, abbandona dunque le vesti di calciatore. Rimasto svincolato dopo l’addio dal club di Liga MX l’anno scorso, dovrebbe ora intraprendere la carriera di allenatore. Ramsey si ritira come uno dei più grandi giocatori della storia della Nazionale dei draghi rossi, con un bottino di 21 reti in 86 apparizioni e avendo rappresentato il suo paese in tre grandi tornei internazionali.

Il giocatore ha scritto così sui social: “Questa non è stata una decisione facile da prendere. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio. In primo luogo, voglio iniziare dal Galles. È stato un privilegio indossare la maglia gallese e vivere così tanti momenti incredibili. Non sarebbe stato possibile senza l’incredibile contributo di tutti gli allenatori sotto cui ho giocato e di tutto lo staff che mi ha aiutato in molti modi”.

Foto: Instagram Ramsey