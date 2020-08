Ufficiale: Aaron Mooy allo Shanghai SIPG

Il 29enne centrocampista australiano Aaron Mooy, lascia il Brighton e vola in Cina. L’anno scorso ha giocato 33 partite in tutte le competizioni per un record statistico di 2 gol e 2 assist. La durata del suo contratto e l’importo del trasferimento non sono stati resi noti.

✍️ @AaronMooy has today completed a permanent move to Shanghai SIPG FC. 👊 Thanks for your efforts for the Albion, Aaron!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 28, 2020

Foto: Sito Ufficiale Brighton