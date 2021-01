Ora è ufficiale: Dionisi è un giocatore dell’Ascoli

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone le prestazioni sportive di Federico Dionisi, attaccante di indiscussa esperienza con 337 presenze fra Serie A e B. Il Club di Patron Pulcinelli si è assicurato la permanenza in bianconero dell’attaccante per tre anni, fino al 30 giugno 2023.

Nato a Rieti il 16 giugno 1987, Dionisi ha vestito, fra le altre, le maglie di Livorno, Salernitana, Olhanense (massima serie portoghese) e Frosinone: 292 le presenze in Serie B con 98 gol all’attivo e 36 assist; in Serie A 45 presenze, 10 gol e 4 assist. Tre le promozioni in Serie A, due con la maglia del Frosinone, una con quella labronica.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo l’arrivo di Federico Dionisi.

Foto: Instagram Ascoli