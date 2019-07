Ufficale: Samp, preso il baby Benedetti. Resterà in prestito allo Spezia

Acquisto di prospettiva della Samp. Il club blucerchiato ha preso Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000, che resterà in prestito allo Spezia fino al termine della stagione. Questo il comunicato ufficiale della società ligure: “Lo Spezia Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.C. Sampdoria le prestazioni sportive del centrocampista classe 2000, Leonardo Benedetti, il quale resterà in prestito alla formazione aquilotta per la stagione 2019/2020. Il centrocampista spezzino cresciuto nel vivaio aquilotto, già agli ordini di mister Italiano dall’inizio del ritiro estivo, torna dunque ufficialmente in maglia bianca dopo una stagione disputata con la Primavera blucerchiata, pronto a dare il proprio contributo”.