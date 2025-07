Ufficale: Casas nuovo giocatore del Venezia

13/07/2025 | 10:24:36

Il Venezia ha annunciato l’arrivo di Casas, ecco il comunicato ufficiale del club lagunare: “Il Venezia FC comunica il tesseramento dell’attaccante spagnolo Antonio Casas. Arrivato da svincolato a seguito della scadenza del suo contratto con il Cordoba FC, Casas ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2027/28. Cresciuto nelle giovanili di Real Madrid e Atletico Siviglia, nella stagione 2021/22 Casas passa al Cordoba FC, con cui nel corso di quattro stagioni ha totalizzato 51 gol e 10 assist in 150 partite. A livello internazionale, l’attaccante ha collezionato 1 presenza con l’Under 19 spagnola. Le prime parole di Antonio Casas: “Sono davvero molto felice di diventare un giocatore del Venezia FC per le prossime tre stagioni. Per me è un grande orgoglio entrare a far parte di una società con tanta storia e passione, che sta costruendo un progetto ambizioso e affascinante. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare il massimo in ogni allenamento e partita per contribuire agli obiettivi del club. Giocare in una città così unica e speciale sarà un grande onore”.

FOTO: Sito Venezia