Uffciale: Tognozzi lascia la Juve. Sarà il ds del Granada

La Juventus saluta uno dei capo scout, Matteo Tognozzi, che intraprende un nuovo percorso professionale. Sarà infatti il nuovo ds del Granada.

Questa la nota della Juventus: “Dopo oltre sei anni di lavoro insieme, si conclude il percorso lavorativo di Matteo Tognozzi alla Juventus. Matteo, arrivato a Torino nel luglio 2017, ha messo per anni il suo talento, il suo valore e la sua esperienza nel delicato lavoro di scouting al servizio del Club. Inizialmente ha ricoperto infatti il ruolo di Foreign Countries Scouting Supervisor, da marzo 2018 è diventato Scouting Manager, da novembre 2022 Head of Scouting. Il suo focus, si diceva, è stato appunto la ricerca di giovani talenti, in particolare in Sudamerica, Europa e Italia: un lavoro davvero fondamentale per la crescita di un club sportivo e soprattutto per la costruzione di un futuro vincente. Un lavoro che lo ha anche portato, nel 2019, a conseguire la qualifica di Direttore Sportivo, a seguito dell’esame FIGC, superato con una tesi dedicata proprio a questo argomento, dal titolo “Il mio viaggio: appunti di uno scout”.

Per Matteo Tognozzi inizia ora una nuova avventura: non possiamo che ringraziarlo per il lavoro e il percorso svolto insieme, e auguragli il meglio per la sua carriera. La Juventus ringrazia Matteo Tognozzi. Si conclude un percorso insieme iniziato nel 2017 🤝⚪⚫ 🔗 https://t.co/r5AVhqa7bR pic.twitter.com/bTiJOqWRPx — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2023

Foto: twitter Juventus