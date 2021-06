Uffciale: l’Arsenal saluta 5 calciatori: ci sono David Luiz, Ceballos e Odegaard

L’Arsenal attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che cinque giocatori, in scadenza di contratto coi gunners il 30 giugno, non vestiranno la maglia della squadra londinese nella prossima stagione. Si tratta di David Luiz, Dani Ceballos, Leonie Maier, Martin Odegaard e Mat Ryan.

Ceballos e Odegaard erano arrivati in prestito e torneranno al Real Madrid. Gli altri tre invece sono svincolati e ora liberi di accasarsi altrove a parametro zero.

Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021…

— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021