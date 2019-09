Uefa, tolleranza zero sul razzismo: sanzionate Romania, Ungheria e Slovacchia

La UEFA attua una politica di tolleranza zero sul tema del razzismo. L’organo di governo del calcio europeo ha sanzionato con un turno a porte chiuse nei prossimi match validi per le qualificazioni a Euro2020 e multe dai 20mila agli 83 mila euro le Federazioni di Romania, Ungheria e Slovacchia per comportamenti razzisti tenuti dai loro tifosi durante i rispettivi recenti impegni internazionali. Una decisione che può avere la giusta risonanza anche qui in Italia, dove da diverse settimane ci si trova a dover parlare di episodi razzisti come quello avvenuto solamente ieri nei confronti di Dalbert.

Foto: Guardian