UEFA, squalificato Kondogbia per ammonizione intenzionale

La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha squalificato per 3 giornate Geoffrey Kondogbia. L’ex Inter e attualmente al Valencia, nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Celtic, si è procurato intenzionalmente un’ammonizione nei minuti finali che, a causa della diffida, gli ha impedito di giocare il match di ritorno. Fermato per 2 giornate anche Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal. A questo punto, dopo la sanzione per Kondogbia, rischia seriamente anche Sergio Ramos (leggi qui).

Foto: Bleacher Report