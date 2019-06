Uefa, è scomparso l’ex presidente Johansson

La Federcalcio svedese tristemente annunciato la scomparsa di Lennart Johansson, ex presidente Uefa. Eletto a capo della Federcalcio svedese nel 1985, Johansson giunse alla guida dell’Uefa nel 1990, rimanendo in carica fino al 2007. Il massimo organo calcistico europeo ha salutato Johansson mediante un comunicato pubblicato sul proprio siito ufficiale: “La UEFA e il mondo del calcio piangono la scomparsa di Lennart Johansson, presidente UEFA dal 1990 al 2007, all’età di 89 anni. Durante il suo mandato, il volto del calcio europeo è cambiato completamente in termini sportivi e commerciali. Anche la UEFA stessa si è evoluta molto, da organo puramente amministrativo con sede nei dintorni di Berna a organizzazione sportiva moderna e dinamica presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, sulle sponde del lago di Ginevra. Con Lennart Johansson alla guida, all’inizio degli anni ’90 è nata la UEFA Champions League. Ben presto è diventata la competizione per club più prestigiosa del mondo, con i migliori giocatori e milioni di appassionati”.

Foto: twitter ufficiale Uefa