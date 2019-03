Uefa, ritorno al passato: sorteggi unici per quarti e semifinali

Venerdì 15 marzo nell’urna di Nyon verranno svelati gli accoppiamenti delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Quest’anno la Uefa ha deciso però di ritornare ad una formula congiunta utilizzata fino all’edizione 2011/12; infatti, le avversarie accoppiate ai quarti di finale conosceranno già le potenziali sfidanti in semifinale. Una sorta di tabellone tennistico quello che prenderà forma venerdì 15 marzo a Nyon: non sarà però l’ultimo sorteggio programmato dalla Uefa che, per motivi amministrativi, dovrà stabilire la squadra che giocherà in “casa” nella finalissima di Madrid al Wanda Metropolitano.

Foto: Twitter ufficiale UEFA