UEFA: “Rispetto per la FIFA, ma il 90% dei trasferimenti avviene in Europa”

01/12/2025 | 18:16:00

Nuova accelerata della UEFA nella riforma del sistema dei trasferimenti. Dopo la riforma Diarra con la quale la FIFA ha messo in discussione alcune norme fondamentali del RSTP FIFA, UEFA, EFC (ex ECA), European Leagues e FIFPRO Europe hanno approvato a Bruxelles una risoluzione congiunta che definisce i principi chiave della futura riforma, si va verso altri cambiamenti. Il documento nasce all’interno del Comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE, sotto la supervisione della Commissione Europea, e costituisce di fatto una piattaforma comune per orientare le revisioni normative che la FIFA dovrà apportare nei prossimi mesi per allinearsi al diritto europeo. Il comunicato UEFA sottolinea che “il continente genera quasi il 90% del valore globale del mercato trasferimenti. Per questo, club, leghe e calciatori europei rivendicano un ruolo centrale nella definizione delle regole che disciplinano un ecosistema economico e sportivo ormai globale”.

Foto: Facebook uefa