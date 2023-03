Uefa, punite le avversarie delle italiane: batoste per Eintracht e Sivasspor

La Uefa ha punito le avversarie delle squadre italiane in Europa, nel mirino della società che gestisce il calcio europeo l’Eintracht Francoforte (squadra che ha affrontato il Napoli in Champions League) e il Sivasspor (squadra che ha affrontato la Fiorentina in Conference League). Il club tedesco ha ricevuto una sanzione da 70mila euro e nella prossima partita europea avrà chiusa l’intera Kurve West inferiore della Deutsche Bank Park. Il Sivasspor, invece, ha subito un doppio provvedimento: la prossima partita europea casalinga dovrà essere disputata porte chiuse e il capitano Hakan Arslan salterà i prossimi tre incontri a causa del brutto fallo di reazione commesso ai danni di Mandragora.

Foto: Facebook Uefa