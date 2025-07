UEFA, novità dalla prossima stagione per la fase a eliminazione diretta delle tre competizioni

08/07/2025 | 16:23:25

A partire dalla stagione 2025/26, le competizioni UEFA – Champions League, Europa League e Conference League – adotteranno nuove regole per la fase a eliminazione diretta, legate al piazzamento delle squadre nella Lerague Phase, introdotta con il nuovo format dal 2024/25. La modifica riguarda in particolare i quarti e le semifinali. Fino a quest’anno, la posizione finale nella fase campionato determinava gli accoppiamenti per gli ottavi, ma non influiva sull’alternanza casa-trasferta nei turni successivi, che era affidata al sorteggio. Dal 2025/26 invece, le migliori classificate otterranno vantaggi concreti anche nelle fasi successive: le squadre piazzate dal 1° al 4° posto giocheranno il ritorno dei quarti in casa, mentre quelle classificate al 1° e 2° posto avranno il ritorno in casa anche in semifinale.

Foto: logo Uefa