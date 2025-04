Uefa: minuto di silenzio per il Papa durante la prossima settimana

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco: è la decisione dell’Uefa per le semifinali di Champions, Europa League, Conference e Youth League della prossima settimana. Il commento di Ceferin: “Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà”. Da qui la decisione di ricordarlo nei prossimi e attesi avvenimenti per le squadre di club.

Foto: sito Uefa