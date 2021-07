Uefa, miglior gol della stagione 2020/21: vince Taremi, Insigne secondo. Il video

La Uefa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato il miglior gol della stagione 2020/21. A vincere questo riconoscimento è stato l’attaccante del Porto Mehdi Taremi che ha ricevuto quasi il 30% dei voti, premiata la sua splendida rovesciata contro il Chelsea. In lizza c’era anche Lorenzo Insigne che si è classificato secondo con il suo tiro a giro contro il Belgio.

Ecco il podio:

1° Mehdi Taremi (Chelsea 0-1 PORTO)

Ritorno quarti di finale di UEFA Champions League, 13/04/2021

2° Lorenzo Insigne (Belgio 1-2 ITALIA)

Quarti di finale UEFA EURO 2020, 02/07/2021

3° Kemar Roofe (Standard Liegi 0-2 RANGERS)

Fase a gironi UEFA Europa League, 22/10/2020

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!

👏 Congratulations, @MehdiTaremi9!

— UEFA (@UEFA) July 29, 2021