Uefa, miglior allenatore dell’anno: il lizza c’è anche Mancini

Per il premio allenatore maschile dell’anno, la Uefa ha selezionato i tre tecnici che hanno ricevuto complessivamente il maggior numero di punti dopo la conclusione della votazione, in ordine alfabetico, sono:

Josep GUARDIOLA (Spagna – Manchester City FC)

Roberto MANCINI (Italia – Nazionale italiana maschile)

Thomas TUCHEL (Germania – Chelsea FC)

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 19, 2021