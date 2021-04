Uefa, lo stipendio di Ceferin aumenta a 2.1 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nonostante la pandemia e le disastrose conseguenze economiche che ne sono derivate, gli stipendi del presidente e segretario generale UEFA sono aumentati, ad eccezione di quello del vice-presidente e degli altri membri dell’esecutivo.

Si legge infatti che Ceferin, ha visto aumentare il suo salario di quasi 500.000 franchi (circa 450.000 euro) rispetto alla stagione precedente, per un totale di 2.421.539 franchi svizzeri lordi (pari a circa 2,19 milioni di euro). È aumentato anche lo stipendio del segretario generale Theodoridis: 181.294 franchi in più (164.000 euro), pur diminuendo “nel complesso dato che nella scorsa stagione ha potuto beneficiare di 355.000 franchi di bonus (circa 320.000 euro), non presenti nel 2019/20 causa pandemia”.

I salari del vice-presidente e degli altri membri del Comitato Esecutivo sono calati rispettivamente di 12.500 euro (250 mila euro nel 18/19) e di 8 mila euro (160 mila euro nel 18/19).

Foto: Twitter Uefa