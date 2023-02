UEFA, la lista A della Roma è sotto controllo. Il comunicato

La Roma ha consegnato la lista A per l’Europa League entro i termini della scadenza, ma non è stata ancora stata pubblicata sul sito ufficiale della UEFA. Questo a causa delle restrizioni imposte dal settlement agreement annunciato a inizio settembre. Le scelte della società giallorossa saranno controllate dalla UEFA per stabilire che rientrino nei parametri, tra cui il divieto di registrazione di nuovi giocatori a meno che il “bilancio della Lista A” non sia positivo. Di seguito la nota UEFA: “Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni sportive sui giocatori appena trasferiti che possono includere nella loro lista A ai fini della partecipazione alle competizioni UEFA per club. Per questo specifico motivo, la Lista A presentata dall’AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la scadenza di ieri deve essere sottoposta a specifici controlli da parte dell’Organo di Controllo Finanziario del Club e la loro pubblicazione è rinviata fino al termine di essi“.

Foto: Twitter Roma