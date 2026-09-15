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UEFA, la finale di Conference League 2028 sarà allo Juventus Stadium

15/09/2026 | 12:00:34

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Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Salonicco, in Grecia, e ha designato le città che ospiteranno diverse finali UEFA nei prossimi anni:

UEFA Champions League

  • 2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
  • 2029: Camp Nou, Barcellona

UEFA Women’s Champions League

  • 2028: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
  • 2029: National Stadium of Wales, Cardiff

UEFA Europa League

  • 2028: National Arena, Bucarest
  • 2029: National Stadium Serbia, Belgrado

UEFA Conference League

  • 2028: Juventus Stadium, Torino
  • 2029: Puskás Aréna, Budapest

Supercoppa UEFA

  • 2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
  • 2028: Astana Arena, Astana

foto x juve