UEFA, la finale di Conference League 2028 sarà allo Juventus Stadium
15/09/2026 | 12:00:34
Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Salonicco, in Grecia, e ha designato le città che ospiteranno diverse finali UEFA nei prossimi anni:
UEFA Champions League
- 2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
- 2029: Camp Nou, Barcellona
UEFA Women’s Champions League
- 2028: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
- 2029: National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
- 2028: National Arena, Bucarest
- 2029: National Stadium Serbia, Belgrado
UEFA Conference League
- 2028: Juventus Stadium, Torino
- 2029: Puskás Aréna, Budapest
Supercoppa UEFA
- 2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
- 2028: Astana Arena, Astana
foto x juve