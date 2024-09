Uefa, Inter e Milan rientrano nei parametri del settlement agreement. La Roma ha leggermente sforato. Due milioni di multa per i giallorossi”

La UEFA, tramite un comunicato, continua a monitorare le situazioni dei 10 club che per la stagione 2023/2024 avevano pattuito un settlement agreement con gli organi competenti in materia. Per quanto riguarda la Serie A, le squadre sotto la lente d’ingrandimento in questo preciso periodo storico erano Inter, Milan e Roma. Le milanesi stanno rispettando il percorso di rientro finanziario pattuito col massimo organo calcistico europeo.

Questa la nota della UEFA: “Milan, Inter, Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Besiktas, Trabzonspor e Anversa hanno raggiunto tutti gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’anno finanziario 2023. La Roma ha leggermente sforato l’obiettivo intermedio ed è quindi stata multata con 2 milioni di euro”.

Inter e Milan, quindi, sono rientrati all’interno dei parametri pattuiti, mentre la Roma ha “leggermente sforato” e quindi dovrà pagare una multa. Pena esemplare per il Basaksehir di Istanbul che dovrà rispettare le seguenti sanzioni:

– Esclusione dalla prossima competizione UEFA per la quale il club si qualificherà nelle prossime 3 stagioni, a meno che il club non rispetti le regole degli introiti calcistici della stagione 2024/2025.

– limite di 23 giocatori per la lista A della stagione 2024/2025.

– multa di 100mila euro

